Valtteri Bottas is ervan overtuigd dat hij op het podium had kunnen staan in de Grand Prix van Rusland. De Fin had een ronde eerder naar binnen willen komen voor intermediates, maar het team stond niet klaar: “Dat was een beetje jammer.”

Terwijl Max Verstappen al snel afrekende met Bottas en vervolgens snel naar voren wist te vechten, bleef Bottas een lange tijd vastzitten achter Pierre Gasly op de veertiende plaats. Toch kreeg hij opmerkelijk genoeg van zijn engineer te horen dat hij voor een vijfde plaats kon gaan, wat zelfs met tien ronden te gaan veel te optimistisch leek. De regen die in de laatste ronden van de race viel bracht daar dan toch verandering in. Zo kon Bottas alsnog naar de punten rijden en kreeg zijn engineer gelijk: de Fin kwam als vijfde over de streep. Toch zat er meer in volgens Bottas.

“Gelukkig draait het om beslissingen en volgens mij namen wij wel de juiste”, zegt Bottas, al voegt hij wel snel toe: “Ik had een ronde eerder naar binnen willen gaan, dan had ik op het podium gestaan, maar het team stond niet klaar. Dat was een beetje jammer. We hebben wel wat punten, maar het was vandaag lastiger om naar voren te rijden dan ik had gedacht.”

“Ik kon gewoon niet volgen in de bochten”, legt Bottas uit waarom hij zo’n moeite had om zich snel een weg naar voren te banen. “Als ik in de buurt zat, had ik last van onderstuur. Ik kon zo geen snelheid meenemen en niet in de buurt komen voor een inhaalactie. Sommige auto’s konden beter volgen”, stelt hij vast.