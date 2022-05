Valtteri Bottas had zich de kwalificatie in Monaco anders voorgesteld. Hij ging ervan uit dat Alfa Romeo ‘geweldig zou zijn’ op het stratencircuit, maar hij moest genoegen nemen met de twaalfde tijd.

Bottas miste kostbare tijd in de eerste vrije training door problemen met de MGU-K, waardoor hij pas in de tweede vrije training data kon verzamelen. De Fin had voorafgaand aan het weekend gehoopt op een goed kwalificatieresultaat, maar kwam uiteindelijk tot de twaalfde tijd. Een teleurstelling, aldus Bottas.

“Ik heb het gevoel dat dit resultaat vandaag een beetje een uitschieter is”, zegt Bottas. “Ik denk dat de prestaties van de auto beter zouden moeten zijn.” Volgens Bottas is het ‘circuit-gerelateerd’ en is het het ’tegenovergestelde van wat ik dacht’. “Ik dacht dat we hier geweldig zouden zijn, maar dat blijkt niet zo te zijn. Nogmaals, de volgende race (Azerbeidzjan, red.) is weer een stratencircuit, maar ik denk dat de auto nog steeds goed is, hij paste alleen niet helemaal bij deze kwalificatie vandaag.”

Aan een gebrek aan ritme door het missen van die eerste vrije training lag het niet, benadrukt Bottas. “Ik had eigenlijk het gevoel dat ik in een goed ritme kwam, ook al miste ik de sessie. “Ik had vandaag een goede dag om een gevoel te krijgen voor de afstelling en de grip. Ik had het gevoel dat ik er vertrouwen in had. Ik denk niet dat het daar aan lag. Ik denk dat het er gewoon om ging dat we hier niet snel genoeg waren, wat raar is want ik dacht echt dat we snel zouden zijn, maar het is iets dat we moeten begrijpen.”

Foto: Motorsport Images