Valtteri Bottas had op meer gehoopt dan de vierde tijd in de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Fin, die dankzij een gridstraf vanaf de negende plaats start, was met name verrast door de snelheid van de Red Bull: “Zij hadden de overhand en waren sterker dan verwacht.”

Bottas begon sterk aan het weekend in Austin, waar Mercedes toch een stuk sterker van start ging dan Red Bull. De rollen waren vandaag in de kwalificatie echter omgedraaid. Bottas wist van tevoren wel al dat hij vanwege een nieuwe verbrandingsmotor vijf plaatsen zou moeten inleveren, maar hoopte zo hoog mogelijk te kwalificeren om die schade te beperken. Dat viel met de vierde plaats wel wat tegen en de Fin had ook op meer gehoopt en hij was met name verrast door de snelheid van de Red Bull.

“Dit was zeker niet het resultaat waar ik vandaag op gehoopt had”, zegt een wat teleurgestelde Bottas, die dus als negende zal starten. “De eerste run in Q3 was best prima, al was de laatste sector niet geweldig omdat ik wat onderstuur had en me verremde. Ik probeerde een goede rondetijd te noteren in de laatste run, maar toen had ik nog meer onderstuur en verremmingen. Ik verloor te veel tijd in de laatste sector. Red Bull had de overhand wat snelheid betreft”, oordeelt Bottas. “Ze waren sterker dan verwacht.”

“Het is best verrassend”, voegt hij toe. “Maar ze zijn sterk en hebben een goede auto voor alle circuits. Het lijkt erop dat zij een stap vooruit hebben gezet ten opzichte van gisteren”, besluit Bottas.