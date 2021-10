Lewis Hamilton is tevreden met zijn tweede startplek voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Brit zegt ‘alles te hebben gegeven’ en geeft toe dat er niet meer in zat, ook omdat de Red Bull ‘zo ongelooflijk snel’ was op het Circuit of the Americas.

Hamilton leek na de vrije trainingen een van de grote kanshebbers voor de poleposition, al oogde Mercedes in de eerste twee kwalificatiesessies ineens een stuk minder sterk. In Q3 leek hij de snelheid weer te hebben gevonden, maar Max Verstappen wist in de allerlaatste ronde nog twee tienden te vinden en ging er zo met de pole vandoor. Hamilton heeft morgen wel zicht op de Red Bull in de run naar bocht 1 en is tevreden met het resultaat.

“Ik heb vandaag alles gegeven”, zegt Hamilton, nadat hij traditiegetrouw eerst het publiek bedankte en prees. “Ik worstelde wat in de kwalificatie. We vielen sinds de eerste vrije training wat terug. Zij waren zo ongelooflijk snel in de kwalificatie”, doelt hij op de Red Bulls. “Ik was tevreden met mijn laatste ronde. Natuurlijk zijn er altijd wel dingen die beter hadden gekund, maar dit was zo goed als alles wat we in ons hadden. We zullen morgen zo hard mogelijk werken. We hebben een goede positie voor morgen, hopelijk kunnen we een goede race richting de eerste bocht hebben”, aldus de Brit.

Hamilton kijkt in het kampioenschap tegen een achterstand van zes punten ten opzichte van Verstappen aan. Het Circuit of the Americas wordt gezien als een Mercedes-circuit, al zal het team nu de aanval moeten openen op Red Bull. Voor de zevenvoudig wereldkampioen is het doel dan ook duidelijk: “De race winnen en deze jongens de beste race die ze ooit hebben gezien geven”, doelt hij nog eens op het massaal aanwezige publiek.