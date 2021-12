Valtteri Bottas zegt bereid te zijn om zijn ‘optimale race’ op te offeren om teamgenoot Lewis Hamilton te helpen in zijn strijd om de titel. De Fin wil Mercedes, in zijn laatste race voor het team, helpen aan de constructeurs- en coureurstitel.

Bottas kende een teleurstellende kwalificatie in Abu Dhabi. In Q1 en Q2 leek Bottas nog voor een derde of vierde plek te gaan, maar in Q3 moest hij genoegen nemen met de zesde plek. Daardoor wordt het lastig voor hem om teamgenoot Hamilton te helpen in zijn strijd om de titel, maar mocht het toch op zo’n scenario neerkomen dan is Bottas bereid om de Brit te helpen.

“Ik ben er klaar voor om mijn optimale race op te offeren”, zegt Bottas tegen Autosport. “We willen heel graag beide titels in de wacht slepen, dat is ook wat ik wil voordat ik wegga. Ik ga zeker mijn steentje bijdragen voor beide titels.”

Lees ook: Verstappen en Hamilton over titelstrijd: ‘Over twintig jaar kijken mensen hier nog op terug’

Net als Hamilton begint Bottas op de mediumband aan de race. Dat terwijl de meeste coureurs in de top tien, waaronder Max Verstappen en Sergio Pérez, op de zachte band zullen starten. Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf al aan dat het bij de start voor een uitdaging kan zorgen, maar dat zij op de lange termijn er een ‘klein voordeel’ uit kunnen halen. Bottas weet ook dat hij de race geduldig moet aanpakken, zeker als hij Mercedes aan de constructeurstitel wil helpen. Mercedes heeft een voorsprong van 28 punten, maar een uitvalbeurt zou het voor Red Bull al makkelijker maken om dat gat te overbruggen.

“Ik moet geduld hebben en de long game spelen”, zegt Bottas. “Ik kan, als ik dat wil, langer doorgaan in de eerste stint. Het is belangrijk om punten te pakken, niet om de auto te beschadigen. Ik moet dus geduldig zijn”, aldus de Fin.