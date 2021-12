Het is een intens seizoen geweest voor Max Verstappen en Lewis Hamilton, maar ze moeten vandaag nog één keer aan de slag op deze nu al historische dag. De twee concentreren zich uiteraard volledig op de race, waarin zij bepalen wie de wereldkampioen wordt, maar kunnen na de kwalificatie nog even genieten van de voorgaande 21 races: “Over tien tot twintig jaar kijken mensen nog terug op dit seizoen.”

Na de kwalificatie in Abu Dhabi, waar Verstappen de belangrijke pole pakt en Hamilton tweede wordt, schuiven de twee hoofdrolspelers van het seizoen 2021 aan voor de persconferentie. De twee hebben net, zoals het hele seizoen, alles gegeven op de baan in de laatste kwalificatie van het seizoen. Ook naast de baan ging het er soms ook verhit aan toe. De twee staan, aan de vooravond van een historische race, nog even stil bij het seizoen tot nu toe. Het seizoen waarin de twee elkaar tot de limiet hebben gepusht en ook vandaag nog één keer zullen laten zien waarom juist zij om die grote, felbegeerde bokaal strijden.

Lees ook: Preview: Ongekende apotheose wacht in Abu Dhabi, alle ogen op Verstappen en Hamilton

Foto: Motorsport Images

“Lewis heeft al zoveel kampioenschappen gewonnen”, zegt Verstappen. “Maar dit jaar hebben we elkaar zitten pushen, in sommige races zeker tot de limiet. We hebben gewoon geprobeerd alles uit onze auto’s en banden te halen, tot de allerlaatste bocht. En dat is enerverend.”

“Zeker als het tussen twee teams is”, voegt de Nederlander toe. “Als het om je teamgenoot gaat, dan is het altijd anders. Maar als twee teams tegen elkaar vechten dan heb je andere strategieën en weet je niks van hun voorbereiding.”

Lees ook: Wolff: ‘Hamilton zal boos en gemotiveerd zijn, dat is goed’

Na 21 zenuwslopende races kijkt Verstappen dan ook positief terug op de titelstrijd tot nu toe. “Het was echt genieten… voor het grootste deel dan!”, grapt hij. “Dat hoort bij een kampioenschap. Over tien of twintig jaar tijd kijken mensen nog terug op dit gevecht, zelfs ik. We zullen dit seizoen lang herinneren.”

Hamilton is het ‘volledig eens’ met Verstappen. “Het is een ongelooflijk jaar geweest, een geweldig gevecht”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen. “Ik ben dankbaar dat we zo’n spannend gevecht hebben gehad met Max en zijn team. Zij hebben uitzonderlijk werk geleverd en hun ware kracht laten zien. Het heeft ons tot de limiet gepusht op manieren die we nodig hadden. We zijn gegroeid als team in manieren waarop we dachten dat we niet konden groeien. Het is geweldig geweest. Ik hoop dat we nog veel meer seizoenen als deze hebben”, besluit Hamilton.

De Grand Prix van Abu Dhabi begint om 14:00 uur Nederlandse tijd.