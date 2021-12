Na het mislopen van de poleposition in Abu Dhabi, waar de zinderende titelstrijd beslist wordt, zal Lewis Hamilton volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff ‘boos’ zijn, maar dat is volgens hem juist goed: “Hij is gemotiveerd om op Max Verstappen te jagen.”

Op basis van de drie vrije trainingen leek de poleposition voor Hamilton binnen handbereik te zijn, maar in de beslissende Q3 kwam de Brit plots ruim drie tienden tekort op titelrivaal Max Verstappen. Met de gelijke stand is de poleposition natuurlijk gunstig voor Verstappen, al duurt de race 58 ronden en kan er, zoals eerder dit seizoen bewezen, van alles gebeuren. Voor nu legt Mercedes-teambaas Toto Wolff zich dan ook neer bij de tweede startplek van Hamilton.

“We moeten het accepteren zoals het is, het is nu 1-0 voor Red Bull”, geeft Wolff toe bij Sky Sports. “Zij kregen de banden perfect in de window in de laatste run en de tow werkte foutloos, dat is waarom zij op pole staan.” De tweede startplek is niet ideaal voor Hamilton, maar voor Wolff is het zeker geen probleem. “Ik zou liever tweede starten op de mediums. We zullen wel een klein nadeel hebben bij de start en de eerste zes of zeven ronden.”

Foto: Motorsport Images

“De pace was er, ja”, voegt Wolff toe. “In de langere runs weet je het niet. Morgen gaat het er gewoon om dat de snelste auto zal winnen, dan maakt het niet uit wie er op welke band start.”

Hamilton zei na afloop van de kwalificatie dat Verstappen de poleposition verdiende, maar dat de racepace voor Mercedes nog veel belooft voor de race. Wolff is ervan overtuigd dat hij Hamilton geen bemoedigende woorden hoeft in te spreken voorafgaand aan de race waarin hij zijn achtste wereldtitel kan pakken. “Je hoeft hem niks te zeggen. Hij zal boos zijn, en dat is goed. Hij is gemotiveerd om op hem te jagen. We beginnen nu met een achterstand, maar je moet naar de positieve zaken kijken. Soms is dat geen slechte uitgangspositie”, aldus de Oostenrijker.

Waar Hamilton op de mediumband start, starten de meeste coureurs om hem heen op de zachte band. Voor de langere run is de mediumband beter, maar de coureurs op de zachte band kunnen bij de start en in de eerste ronden nog voor problemen zorgen. “Als hij tweede kan blijven, dan is dat een voordeel”, zegt Wolff. “Als je veel posities verliest dan wordt het heel lastig. Maar het is een lange race en Lewis zit in de auto”, sluit de Mercedes-teambaas af.