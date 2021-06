Valtteri Bottas is tevreden met zijn derde plek in de Grand Prix van Stiermarken. De Finse Mercedes-coureur zegt dat dit resultaat het maximale was na zijn gridstraf en is blij om voor het eerst sinds de Grand Prix van Spanje weer op het podium te staan: “Dat is mooi.”

Bottas begon het weekend met een valse start op de vrijdag. Hij spinde in de pitstraat, wat hem op een gridstraf van drie plaatsen kwam te staan. Zijn tweede tijd in de kwalificatie was daardoor niet zoveel waard, maar hij liet zijn kop niet hangen in de race. Hij was uiteindelijk wel een stuk langzamer dan teamgenoot Lewis Hamilton, maar wist de schade te beperken door naar de derde plaats te rijden.

“Dit was het maximale vanaf de positie waar ik begon”, vertelt Bottas. “Het was belangrijk om tussen de twee auto’s te zitten en punten te pakken en de schade te beperken. Het is goed dat we dit volgend weekend nog een keer kunnen doen”, aldus de Fin.

Het was alleen niet zo vanzelfsprekend dat Bottas die derde plaats zou vasthouden. Sergio Pérez probeerde in de slotfase van de race nog voor de snelste raceronde te gaan, wat overigens niet lukte omdat Hamilton die in de laatste ronde afpakte, maar kwam op de mediums snel dicht achter de Mercedes te zitten. Op de streep scheelde het uiteindelijk een halve seconde tussen de twee.

“Het werd echt spannend, de marge was klein. Het was goed dat ze het probeerden en ze kwamen in de buurt. Ik ben blij dat we konden verdedigen. Het is een tijdje geleden dat ik op het podium stond, dus dat is mooi”, verwijst Bottas naar zijn derde plaats in de Grand Prix van Spanje, vier races geleden. In Monaco viel hij uit, in Azerbeidzjan bleef hij op de twaalfde plaats steken en in Frankrijk kwam hij niet verder dan de vierde plaats.

Dit weekend viel niet mee voor Bottas, dus uiteraard hoopt de Fin op een betere race volgende week. “Geen penalty’s en een goede race”, blikt Bottas alvast vooruit naar de tweede race op de Red Bull Ring.