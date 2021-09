Valtteri Bottas heeft vandaag de tweede sprintkwalificatie van het seizoen gewonnen en is daar uiteraard blij mee, al komt ook meteen het besef dat hij morgen van achteraan moet komen. Dat gaat nog een flinke uitdaging worden, voorspelt de Fin, maar: “Ik beloof dat ik mijn best zal doen.”

Bottas begon vanaf de eerste startplek in de sprintkwalificatie en maakte geen fout. De Fin wist Max Verstappen achter zich te houden, al kon de Nederlander natuurlijk al rekenen dat hij zo de poleposition voor de race van zondag zou pakken aangezien Bottas vanwege een gridstraf voor een motorwissel achteraan zal starten. Maar voor nu gaat hij er met de drie punten voor de zege in de sprintkwalificatie vandoor.

“Ik voel me goed”, aldus een blije Bottas. “Het voelt alsof het een tijdje geleden is dat ik eerste eindigde in een race. Jammer genoeg start ik morgen achteraan, maar de snelheid zat erin dus ik zal knokken. Ik ga morgen zo hoog mogelijk eindigen. Ik heb vandaag genoten, de race was erg clean en we hadden een goede pace.”

Dat inhalen nog een lastige taak wordt voor Bottas, werd in de sprintkwalificatie duidelijk gemaakt. Veel inhaalacties waren er niet in de achttien ronden tellende sprintrace, maar de Fin geeft de hoop op een goed resultaat nog zeker niet op. “Het gaat niet makkelijk worden met de DRS-treintjes”, weet Bottas. “Dat is niet makkelijk. Qua strategie hebben we vrije bandenkeuze, dus laten we maar eens zien of we wat kunnen. Ik beloof dat ik mijn best zal doen”, besluit de Fin.

Foto: BSR Agency