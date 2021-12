Valtteri Bottas denkt niet dat Lewis Hamilton of Max Verstappen hun aanpak zullen veranderen voor de laatste twee races van het seizoen. “We willen allemaal gewoon het beste resultaat halen”, benadrukt de Mercedes-coureur.

Bij de persconferentie in Saoedi-Arabië vlogen de vragen allemaal de kant op van Verstappen, die vergezeld werd door Valtteri Bottas. De Nederlander kreeg uiteraard vragen over de titelstrijd, ook over het feit dat een crash met Hamilton hem niet slecht uit zou komen. Verstappen gaf aan dat hij zijn aanpak niet zou veranderen in duel met Hamilton, ook omdat de Brit meer te verliezen heeft. Bottas gelooft ook niet dat de twee titelrivalen anders zullen rijden.

“Elk puntje is heel belangrijk”, benadrukt Bottas. “Lewis en ik zullen elk puntje proberen te pakken, maar we zijn respectvolle coureurs. Max zou niet berekenen wat het voor de tussenstand zou doen, ik denk niet dat iemand zijn aanpak zal veranderen. We willen gewoon allemaal het beste resultaat halen”, aldus de Fin.

Bottas viel in Qatar vroegtijdig uit nadat zijn team hem uit voorzorg vroegtijdig naar binnen haalde na een lekke band. Na zo’n tegenvaller is het doel voor de teamgenoot van Hamilton nu duidelijk: “Ik wil natuurlijk voor de zege gaan”, lacht hij. “Dat is altijd het doel, zo niet dan gaan we voor het maximaliseren van de punten. Zeker voor de constructeurs. We willen een probleemloos weekend hebben waarin we veel punten pakken. We moeten uit de problemen blijven, het kan wat rommelig worden. De baan is nog wat vuil”, besluit de Mercedes-coureur.

