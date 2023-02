Valtteri Bottas is met zijn 33 jaar een van de oudste coureurs van de Formule 1-grid, maar aan stoppen wil de Finse Alfa Romeo-coureur nog niet denken. Hij heeft sinds het begin van zijn Formule 1-carrière nog geen terugval gemerkt en heeft het naar zijn zin bij het Zwitserse team.

Het was voor Bottas even wennen toen hij Mercedes verruilde voor Alfa Romeo. Plots streed hij niet meer om de zeges of podiumplaatsen, maar om de laatste puntjes. Dat kwam wel met grote voordelen: hij ging van tweede coureur naar teamleider en kreeg zekerheid in de vorm van een meerjarig contract. Het eerste seizoen bij Alfa Romeo verliep niet zoals gehoopt, maar voor dit seizoen zijn de doelen duidelijk.

“Het doel is om dit seizoen hoger te eindigen dan vorig jaar en om veel constanter te zijn”, zegt Bottas tegen Reuters. “We hadden vorig jaar te veel pieken en dalen.” Of een grote stap vooruit erin zit durft de Fin niet te zeggen, wel hoopt hij dat er dit jaar meer kansen zijn voor Alfa Romeo. “Ik droom altijd stiekem van het podium, dus dat zullen we wel zien.”

Bottas blaast in augustus 34 kaarsjes uit, maar voorlopig denkt de Fin nog niet aan stoppen. “Ik voel me goed, fysiek in orde. Ik voel me goed in de auto en heb nog geen enkel teken van terugval gemerkt sinds het begin van mijn carrière.”

“Het voelt altijd alsof ik elk seizoen iets nieuws leer en op die manier krijg je meer ervaring en word je beter”, vervolgt Bottas. “Ik heb nog vele jaren in mij, daar bestaat geen twijfel over.” De Fin zegt te genieten van het racen en het betrokken zijn bij de Formule 1. “Dus ik heb nog vele jaren voor me, we zullen wel zien wat er gebeurt.”

Nu Bottas bij Alfa Romeo de teamleider is, een andere rol dan bij Mercedes waar hij vijf jaar voor reed, voelt hij zich een stuk meer ontspannen. “Als ik kijk naar mijn algemene levenskwaliteit en geluk, dan zou ik zeggen dat ik nu minder stress heb om bepaalde dingen en dat er minder druk van buitenaf is. Het is absoluut een andere sfeer. Natuurlijk was het leuk om te strijden om de zeges, maar daar werken we nu als team ook aan. Dus ik ben erg blij hier”, aldus de Fin.

