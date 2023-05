Valtteri Bottas denkt er nog absoluut niet aan om te stoppen met de Formule 1. In de Beyond the Grid podcast werd Bottas gevraagd of hij zichzelf over tien jaar nog steeds ziet racen.

“Dat is lastig te zeggen”, trapt Bottas af. “Het hangt er natuurlijk vanaf hoe de sport ervoor staat. Wat gebeurt er allemaal in de sport? Welk team zit je in? Hoe is de sfeer? Uiteindelijk gaat het reizen je ook opbreken. Het is behoorlijk zwaar. Ik doe het graag nog een paar jaar. Op dit moment vind ik het moeilijk om echt vast te leggen, maar ik heb nog steeds heel wat jaren in me.”

De Fin zit inmiddels in zijn tweede seizoen bij Alfa Romeo na vijf jaar bij Mercedes. Hoewel hij als teamgenoot van Lewis Hamilton bij Mercedes nooit echt een titelkandidaat was, kon Bottas bij de Duitse renstal wel tien overwinningen op zijn naam zetten. Bij middenveldteam Alfa Romeo was dat op voorhand al geen optie, zo wist Bottas.

“Ik had genoeg tijd om me daarop voor te bereiden”, legt de Fin uit. “De doelstellingen zijn anders wat betreft het precieze resultaat. Maar de doelstelling van je best doen, het maximale uit de auto en uit het team halen, dat verandert nooit. Je haalt je voldoening nu uit andere dingen, zoals vooruitgang boeken en je persoonlijke doelstellingen halen.”

Bottas in duel met George Russell in Bahrein (Peter van Egmond Images)

Bottas nog steeds strijdlustig

Het seizoen verloopt nog bepaald niet geweldig voor Bottas en Alfa Romeo. Bottas zelf wist zijn enige punten tot nu toe te scoren in de openingsrace van het seizoen, waar hij achtste werd. Teamgenoot Zhou Guanyu stond ook slechts eenmaal in de top tien. Het is heel wat anders dan de resultaten die Bottas bij Mercedes kon boeken.

“We hebben zeker werk te doen”, erkent de coureur zelf. “Dat valt niet te ontkennen. Maar we hebben nog veel races te gaan. Ik maak me nog niet zoveel zorgen, want het is nog vroeg in het seizoen. Vorig jaar was de auto ook sterk op een aantal circuits. Het was niet zo dat ik het minder deed op sommige plekken. Als de auto het goed doet, dan kan ik het ook goed doen.”

“Ik ben nog steeds jong vergeleken met sommige anderen. Ik ben nu 33. Ik zie mijn Formule 1-carrière in de nabije toekomst nog niet eindigen. Ik heb niet het gevoel dat mijn prestatie achter het stuur achteruit gaan, of de manier waarop ik met het team samenwerk.”