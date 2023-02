Andreas Seidl is slechts een paar weken werkzaam als de nieuwe CEO van Sauber, toch heeft de voormalig McLaren-teambaas al een goede indruk gemaakt op Valtteri Bottas en Guanyu Zhou.

De afgelopen weken heeft Alfa Romeo niet stilgezeten voor wat betreft veranderingen aan de structuur binnen het team. Zo nam Frédéric Vasseur afscheid als teambaas om zijn droom waar te maken bij Ferrari en stelde het team Andreas Seidl, eerder dan gepland, aan als nieuwe CEO. De Duitser moet voor een goede overgang zorgen aangezien Sauber vanaf 2026 gaat samenwerken met Audi. Een nieuwe teambaas is er niet, wel heeft Alfa Romeo Sauber-directeur Alessandro Alunni Bravi aangewezen als teamvertegenwoordiger.

Het wordt dus even wennen voor de Alfa Romeo-coureurs, Valtteri Bottas en Guanyu Zhou. Zij zijn in ieder geval wel al onder de indruk van Seidl. “Ik heb hem twee weken geleden voor het eerst ontmoet”, zegt Bottas tegen Motorsport.com. “Hij is een aardige gozer en ik zie aan hem dat hij echt gemotiveerd is. Hij lijkt een duidelijke visie te hebben, wat te doen met het team en hoe de mensen te motiveren. Hij lijkt de visie te hebben.”

“Natuurlijk moet hij veel informatie tot zich nemen en leren van andere mensen binnen het team over wat er een beetje speelt”, voegt Bottas toe, die er vertrouwen in heeft dat Seidl ‘een goed persoon voor deze rol’ is.

Wel baalt Bottas van het vertrek van Vasseur. De Fransman, met wie Bottas samenwerkte in de Formule 3 en GP3, was namelijk een van de redenen dat Bottas naar Alfa Romeo stapte. “Het klopt helemaal dat Fred een grote reden was. Het is natuurlijk jammer om Fred te zien gaan, maar hij is tegelijkertijd ook mijn vriend. Ik ben dus blij voor hem, je gaat geen nee zeggen tegen zo’n rol. Hij is altijd ambitieus geweest en hij wil vooruitgang boeken, dus ik begrijp het volledig”, aldus de Fin.

Geen grote verandering

Guanyu Zhou zegt al veel tijd door te hebben gebracht met Seidl. “Ik voelde echt hoezeer hij het team probeert te pushen, maar hij neemt deze weken ook de tijd om het bedrijf te leren kennen en ervoor te zorgen dat alles goed verloopt.”

“Ik zie dat hij zeer gedreven is om het team naar voren te helpen en om een geweldige toekomst tegemoet te gaan met dit team”, vervolgt Zhou. “Hij komt over als iemand die de technische kant ook wel goed kent. Het voelt voor het team misschien als een grote verandering, maar voor ons als coureurs verandert er weinig omdat wij nog steeds ons best proberen te doen. Het gaat er meer om dat we van elkaar begrijpen hoe we werken. Natuurlijk zal het niet hetzelfde zijn als met Fred, maar iedereen werkt op zijn eigen manier”, aldus de Chinees.