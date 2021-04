Valtteri Bottas weet wat hij aan zijn Mercedes heeft, maar denkt dat snelheid alleen niet genoeg is om de Red Bulls te verslaan. “De verschillen zijn marginaal.”

In aanloop naar de Grand Prix van Imola weet Bottas wat er moet veranderen om het verschil met Red Bull te verkleinen. “De balans van de auto moet beter. Hopelijk hebben we de afgelopen weken vooruitgang geboekt”, zei hij tijdens de persconferentie. “Het is nog steeds een snelle auto, maar we moeten nog veel doen.”

“Bahrein was lastig”, zegt de Fin. “We zagen aan het begin van het jaar al dat we achter liepen en de eerste race heeft dat bevestigd.” Bahrein was ook zeker geen perfecte race geeft hij toe. Maar Bottas denkt dat er kansen liggen in Imola. “We hebben de auto’s pas op een circuit gezien en prestaties kunnen van baan tot baan verschillen”

Credit: FIA Pool

Imola is een heel ander circuit dan Bahrein. “Het asfalt in Bahrein is veel ruwer. Hier heb je meer grip en zullen je banden minder snel oververhit raken”, aldus Bottas. Het circuit kent enkele snelle bochtencombinaties waar het voordeel wel bij Red Bull zal liggen. “Red Bull is sterk in snelle bochten, maar verder zijn de verschillen marginaal”

Als Mercedes Red Bull niet op snelheid kan kloppen, liggen er op lange termijn ook andere mogelijkheden denkt Bottas: “We hebben pas één van de 23 races gehad, maar als we wat verder in het seizoen zijn zullen we zien of de motoren problemen ontwikkelen. Betrouwbaarheid is altijd een prioriteit van Mercedes geweest. Het zou een groot verschil kunnen maken. Het is niet alleen snelheid dat telt.” In Bahrein moest AlphaTauri al enkele onderdelen missen en sloeg Red Bulls Sergio Perez’ motor af tijdens de opwarmronde.

Bottas zegt geen extra druk te voelen vanwege de achterstand dit seizoen. “Ik verheug me er juist op. Nu zijn wij niet meer het doelwit, maar de jagers.”