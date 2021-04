Er zit pas één ronde op, maar het wordt al wel gezien als het gevecht van de eeuw: Verstappen versus Hamilton. Dat is althans waar velen denken dat de titelstrijd van 2021 op uitdraait. Verstappen zelf snapt ook wel dat het als een mooi affiche wordt gezien. “Ik denk dat dit is wat de Formule 1 wil.”

De tweestrijd wordt van buitenaf misschien wat meer opgeklopt dan door de hoofdrolspelers zelf, maar, zegt Verstappen: “Als dat de hele tijd zo is, vind ik dat prima”, doelt hij op hoe Verstappen versus Hamilton wel eens het hele jaar kan duren. En de aandacht er ook zo naar uitgaat.

“Ik denk ook dat de Formule 1 dat wil en mooi vindt”, vervolgt Verstappen, die zich vooralsnog echter vooral op zichzelf wil richten. “Van mijn kant uit moeten we ons gewoon op onszelf concentreren. Het beste eruit halen”, benadrukt hij.

Wat de duels met Hamilton betreft, geeft hij toe dat hij in Bahrein ‘natuurlijk teleurgesteld was’ dat hij tweede werd achter de Brit. “Wat het wel altijd is met Lewis: het is een fair gevecht, een hard gevecht. Het loopt altijd goed af. Ik kan het ook altijd goed vinden met Lewis, dus dat is prima.”

Alles wijst erop dat Hamilton versus Verstappen echt een strijd wordt voor de geschiedenisboekjes. Al moet de tijd dat uiteindelijk natuurlijk uitwijzen. De eerste ronde zit er in elk geval op. Ronde twee wordt dit weekend op het Italiaanse Imola uitgevochten.