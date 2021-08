Valtteri Bottas beweert dat Lewis Hamilton hem heeft verteld dat hij de Fin ook in 2022 graag als teamgenoot ziet. Bottas zegt dat de twee het goed kunnen vinden met elkaar, maar weet ook: “Een andere, grotere partij neemt uiteindelijk een besluit.”

Bottas’ contract bij Mercedes loopt dit jaar af, wat voor de nodige vraagtekens zorgt over zijn toekomst. Teamgenoot Lewis Hamilton heeft wel al zijn contract tot en met 2023 verlengd, maar voor Bottas is het afwachten of Mercedes door wil gaan met hem, of dat het team voor Williams-coureur en Mercedes-junior George Russell kiest. Dat besluit zou deze zomerstop komen, maar Wolff gaf recentelijk aan dat het pas ergens in september afgerond zal worden. Voor nu kan Bottas dan ook nog niks kwijt over zijn toekomst.

“Helaas valt er nog niets te zeggen”, vertelt Bottas aan het Finse MTV Sport. “Ik denk niet dat er in de nabije toekomst nieuws zal zijn, maar ja, die dingen zullen op tijd duidelijk worden. Alles gaat de goede kant op”, aldus de Fin die sinds 2017 bij Mercedes rijdt.

Lees ook: Bottas over zijn toekomst: ‘Ik ben klaar voor elke uitdaging’

Volgens Bottas zou Hamilton hem ook in 2022 nog graag als teamgenoot houden. “Ja, Lewis heeft me gezegd dat hij wil dat ik zijn teamgenoot blijf”, beweert de 31-jarige Fin. “We kunnen het goed vinden. Het feit is wel dat coureurs er weinig invloed op uitoefenen. Een andere, grotere partij neemt uiteindelijk een besluit”, weet Bottas.

De Grand Prix van Nederland vindt plaats van 3 tot en met 5 september in Zandvoort. Bereid je optimaal voor op de terugkeer van de Formule 1 naar de duinen met de Dutch GP Box van FORMULE 1 Magazine.