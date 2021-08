Valtteri Bottas zegt klaar te zijn voor ‘elke uitdaging’ in de toekomst. De 31-jarige Fin weet nog niet of hij volgend jaar nog voor Mercedes rijdt aangezien zijn contract afloopt, maar: “Niks houdt mij op dit moment tegen.”

Het zijn onzekere tijden voor Bottas, wiens contract bij Mercedes dit jaar afloopt. Zijn prestaties dit seizoen spreken vooralsnog niet in zijn voordeel. De Fin moet het opnieuw afleggen tegen teamgenoot Lewis Hamilton, maar kan hem ook niet meer altijd even goede rugdekking bieden tegen Max Verstappen. Toch zegt Bottas dat hij nog altijd nieuwe dingen leert en dat hij beter wordt.

“Niks houdt mij op dit moment tegen”, zegt Bottas tegen ESPN. “Ik zou zeggen dat ik in mijn carrière aan het pieken ben, absoluut. Ik heb dat nog steeds niet bereikt en er zijn altijd dingen die ik leer en waar ik beter in word.” Bottas geeft bovendien aan de afgelopen jaar ‘heel veel’ over zichzelf heeft geleerd. “Het is belangrijk om als coureur, maar ook als mens, jezelf te begrijpen en te weten wat het beste voor jou werkt”, aldus de Fin.

In zijn vijf jaren bij Mercedes heeft Bottas ‘nergens spijt’ van, liet hij onlangs nog weten. Maar in die jaren heeft de Fin stevige kritiek te verduren gekregen, aangezien zijn prestaties achterbleven ten opzichte van teamgenoot Lewis Hamilton en het feit dat hij de Brit regelmatig hielp. “Ik heb het idee dat alles wat naar me toegeworpen wordt me niks meer doet. Ik voel me klaar voor alles en elke uitdaging in de toekomst. Ik heb zeker veel geleerd. Ik zal alles proberen wat ik kan voor mezelf en het team voor de toekomst, wat er ook gebeurt”, besluit Bottas.

