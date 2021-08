Valtteri Bottas heeft ‘nergens spijt van’ in zijn vijf jaren bij Mercedes. De Fin zegt dat hij altijd zijn best heeft gedaan en ook naar manieren zocht om sterker terug te komen in de hoop teammaat Lewis Hamilton te verslaan: “Ik heb totaal geen spijt en ik heb altijd alles gegeven.”

Bottas kwam in 2017 bij Mercedes terecht en kreeg zo de kans om mee te doen om het kampioenschap. Zo ver kwam het eigenlijk nooit, aangezien hij nooit een bedreiging kon vormen voor teamgenoot Lewis Hamilton en daarnaast ook de rol van ‘wingman’ op zich nam als Hamilton het zwaar kreeg in de titelstrijd. Hij kwam wel tot negen zeges en zeventien poles, maar de grootste trofee staat nog niet in zijn bekerkast. Toch heeft Bottas, die moet vrezen voor zijn Mercedes-zitje, nergens spijt van gehad in de vijf jaren die hij al bij het team zit.

“Ik moet zeggen dat ik nergens spijt van heb”, zegt Bottas in gesprek met ESPN. “Ik heb altijd alles geprobeerd wat ik kon, ook dit jaar. Natuurlijk is dit jaar niet de beste start van het seizoen ooit geweest. Ik heb veel races gehad waar ik geen punten pakte door een uitvalbeurt of wat dan ook, maar ik heb totaal geen spijt en ik heb altijd alles gegeven. Ik heb geprobeerd zo hard te werken als ik maar kon. Hoewel ik al elk jaar ben verslagen door Lewis, heb ik altijd naar manieren gezocht om sterker terug te komen”, aldus de Fin.

