FORMULE 1’s huisfotograaf Peter van Egmond volgt het Formule 1-circus op de voet, en zag in Boedapest hoe een andere ridder te voet niet eens heel erg leek te balen bovenop de bandenstapels.

Het ging op de Hungaroring namelijk flink mis in de eerste bocht. Mercedes-coureur Valtteri Bottas was de aanstichter van de startchaos. “Hoewel er heel wat auto’s bij betrokken waren, was hij de enige die in de eerste bocht achterbleef”, verhaalt Van Egmond. “De rest kon nog verder hinken.”

“Terwijl hij wachtte op een lift van de medical car, nam Bottas nonchalant plaats op de bandenstapel.” Een mooi moment voor Van Egmond om af te drukken. Wat hem opviel? “Zijn houding. Hij straalde niet echt uit dat hij baalde. Het leek eerder een soort gelatenheid.”

(tekst loopt door onder de foto)

“Misschien dacht Bottas dat hij het daar wel mooi voor elkaar had”, doelt Van Egmond niet op vermeende opzet bij Mercedes, maar op Bottas’ best seat in the house. “Of misschien vond hij het wel best dat hij twee uur eerder met vakantie kon.”

FORMULE 1’s huisfotograaf heeft trouwens wel eens eerder een troosteloze crashfoto gemaakt van Bottas: in 2019 in Duitsland. Al leek de Fin toen wat meer te balen.

Door de lens van Peter: Bottas treurt na crash in Duitsland

