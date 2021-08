Valtteri Bottas wil niet toegeven of zijn management al aan het zoeken is naar een ander team. De Fin zou naar verluidt in gesprek zijn met meerdere teams voor het geval hij niet verder gaat bij Mercedes, maar wil nog niet te veel weggeven.

De toekomst van Bottas in de Formule 1 is dit seizoen een stuk bleker geworden. Het contract van de 31-jarige Fin loopt eind dit jaar af en het is niet voor de hand liggend dat Mercedes hem nog een nieuw contract zal aanbieden. De prestaties van Bottas vallen dit seizoen tegen en dat terwijl Mercedes-junior George Russell zich al een tijdje in de schijnwerpers rijdt. De 23-jarige Brit zou op poleposition staan om Bottas te vervangen bij Mercedes, maar dan rest voor Bottas dus de vraag hoe het verder moet. Volgens geruchten zou zijn management al in gesprek zijn met teams als Alfa Romeo en Williams, maar Bottas wil dat zelf niet bevestigen.

“Ik hou dat liever voor mezelf”, zegt Bottas tegen ESPN. “Misschien heb ik dat wel gedaan, misschien niet”, blijft de Fin cryptisch. “Maar ik heb veel mensen die achter me staan en die hebben niet alleen maar thuis gezeten en niks gedaan. Natuurlijk moet je een idee krijgen van wat er allemaal beschikbaar is en wat de mogelijkheden zijn. Ik heb een gevoel dat mij niet helemaal verteld is hoe ver die gesprekken al zijn bij andere plekken, want ik focus me op het racen. Maar ik ben er zeker van dat er genoeg tijd zal zijn om dat tijdens de zomerstop te bespreken. Als het nodig is dat ik met andere teams in gesprek ga, dan doe ik dat.”

Bottas maakte in 2017 de overstap van Williams naar Mercedes. Bij dat team kwam hij tot negen overwinningen en zeventien polepositions, maar kon nooit een bedreiging vormen voor teamgenoot Lewis Hamilton. Of hij zichzelf weer bij een ander team ziet na vijf jaar Mercedes? “Natuurlijk kan ik me dat voorstellen, maar het zou wel anders zijn”, zegt Bottas. “Het is al mijn vijfde jaar bij het team en het voelt alsof alles soepel verloopt als een team en dat we goed kunnen samenwerken met Lewis. Dus ja, het zou zeker heel anders zijn”, concludeert hij.

