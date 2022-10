Het was de grote verrassing van de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico: Valtteri Bottas parkeerde zijn Alfa Romeo op de zesde plaats, tussen de Ferrari’s in. De Fin hoopt die vorm vast te houden voor de race en het team de broodnodige punten te bezorgen.

Bottas was al het hele weekend sterk op het Autódromo Hermanos Rodríguez, maar dat hij die lijn kon doortrekken tot aan de kwalificatie kwam voor hem ook als een verrassing. “Het hele weekend verliep al goed”, blikt Bottas tevreden terug op de vrijdag en zaterdag. “In de eerste vrije training zagen we al dat we in de top-tien stonden, maar we wisten niet of andere teams snelheid tekortkwamen of niet.”

Lees ook: Bottas wijst zwakke punt Alfa Romeo aan: ‘Hoge prioriteit voor toekomst’

Bottas vermoedt dat de updates die het team de afgelopen races heeft geïntroduceerd in Mexico ‘op een of andere manier wat meer eruit springen’. “Ik voelde me echt op mijn gemak in de auto en reed goede ronden, met name die laatste ronde in Q3.”

Het was voor Bottas weer even wennen om zo hoog te eindigen in de kwalificatie. Alleen de kwalificatie in Miami, waar hij de vijfde tijd noteerde, was beter. “Het is al lang geleden dat we zo’n resultaat hadden, dat is echt motiverend voor het hele team. We presteren al sinds het begin van het weekend goed en hebben dat weten vast te houden.”

Punten broodnodig

Vanaf die zesde plaats kan Bottas Alfa Romeo bovendien weer het zeer nodige goede resultaat geven. Het team heeft in de afgelopen tien races slechts één punt gescoord en dreigt zo de zesde plaats bij de constructeurs kwijt te raken aan Aston Martin, dat slechts drie punten achter ligt. De lange runs bieden Bottas hoop dat hij wat goede punten kan scoren.

“We hebben een goede basis en we hebben in de lange runs gezien dat de snelheid er is”, zegt Bottas. “We zouden als het goed is de beste van het middenveld moeten zijn. Het enige wat we nodig hebben is een probleemloze openingsronde, hopelijk kunnen we daarna een goede race hebben. Op basis van al onze runs liggen we rond de zesde of zevende plek. Hopelijk hebben we een goede dag want we zijn wel toe aan punten”, aldus de Fin.