Het ontbreekt bij Alfa Romeo aan productiesnelheid van nieuwe onderdelen, stelt Valtteri Bottas. Het team is zich daar ‘zeker van bewust’ en dat heeft voor de toekomst ook een ‘hoge prioriteit’, benadrukt Bottas.

Alfa Romeo begon sterk aan het nieuwe tijdperk van de Formule 1. Tot en met de Grand Prix van Canada scoorde het team regelmatig goede punten, maar in de laatste zeven races kwam het team maar één keer tot scoren met de tiende plaats voor Guanyu Zhou in Monza.

Waar meerdere teams een stijgende lijn zien gedurende het seizoen, is het bij Alfa Romeo dus een dalende lijn. Daar is een duidelijke verklaring voor volgens Bottas. “Ik denk dat onze rivalen, zoals McLaren en Alpine, meer ontwikkeld hebben dan wij en zij hebben meer constante upgrades gehad dan wij”, legt Bottas uit. “We hebben nog wel wat dingen die onze kant op komen, ik denk dat het misschien in Austin of Japan zal zijn.”

Alfa Romeo begon sterk omdat zij als een van de weinige teams op het minimumgewicht zaten, terwijl andere teams daar flink boven zaten. Met updates hebben die teams het gewicht omlaag gebracht en zo weer wat tijd gevonden. “Dat heeft ook misschien een effect gehad”, vermoedt Bottas. “We weten dat een van onze zwakke punten de productiesnelheid is, daar zijn we ons zeker van bewust. Dat heeft ook een hoge prioriteit voor de toekomst”, aldus de Fin.

Bottas geniet ondanks de wat tegenvallende prestaties van zijn tijd bij Alfa Romeo. “Het is geen geheim dat ik het natuurlijk mis om een weekend in te gaan, wetende dat er een grote kans is op een zege”, zegt de Fin in gesprek met Crash.net. “Het belonende gevoel en die voldoening komen nu van andere zaken, zoals het zien en voelen van de vooruitgang. Ik had absoluut behoefte aan iets nieuws, een nieuwe omgeving, nieuwe doelen, nieuwe mensen om mij heen.”