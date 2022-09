Met het einde van het seizoen in zicht blikt Valtteri Bottas tevreden terug op zijn overstap naar Alfa Romeo. Hij heeft er geen spijt van dat hij naar dit team is gegaan en heeft daar, ondanks het gebrek aan zeges, het plezier in de sport weer teruggevonden.

Bij Mercedes was Bottas vijf jaar lang de directe concurrent van Lewis Hamilton, maar hij kon het de Brit over een heel seizoen niet lastig maken en werd daardoor al snel de wingman van de inmiddels zevenvoudig wereldkampioen. De Fin moest bovendien elk jaar strijden voor een contractverlenging, wat bij Alfa Romeo niet hoeft: hij heeft meteen een meerjarig contract gekregen en kan daar dus opbouwen.

Bottas heeft bij Alfa Romeo het plezier in de sport weer teruggevonden. “Ik geniet er enorm van”, zegt Bottas in gesprek met Crash.net. “Het is geen geheim dat ik het natuurlijk mis om een weekend in te gaan, wetende dat er een grote kans is op een zege”, geeft de Fin toe. “Nu is dat realistisch gezien een long shot. Je hebt een andere mentaliteit.”

Bottas mist het gevoel van winnen, maar merkt in het middenveld dat hij een soortgelijk gevoel kan krijgen met een goed resultaat. “Het belonende gevoel en die voldoening komen nu van andere zaken, zoals het zien en voelen van de vooruitgang”, legt Bottas uit. “Voor ons voelde bijvoorbeeld de vijfde plek op Imola bijna als een zege. Het is dus anders, maar ik geniet heel erg van deze andere mentaliteit.”

De overstap van Mercedes naar een middenveldteam als Alfa Romeo was volgens Bottas ‘nodig’. “Ik had absoluut behoefte aan iets nieuws, een nieuwe omgeving, nieuwe doelen, nieuwe mensen om mij heen. Toen ik in de Formule 1 begon was alles natuurlijk superspannend en heb je het gevoel dat je dit voor altijd wil doen. Op een gegeven moment had ik wel een dip voor wat betreft mijn liefde voor de sport. Maar nu is het gevoel helemaal terug. Als je mij vandaag zou vragen hoe lang ik nog zou willen rijden, dan zou ik zeggen: ‘Voor altijd.’ Ik geniet enorm”, aldus de Fin.