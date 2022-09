Hij rijdt nu niet meer regelmatig voor podiumplaatsen of zeges, toch is Valtteri Bottas nu al een stuk gelukkiger bij Alfa Romeo dan bij Mercedes. Bottas is opgelucht dat hij nu af is van de ‘megadruk’ bij Mercedes en hij voelt zich belangrijker bij Alfa Romeo.

Vijf jaar lang reed Bottas voor Mercedes, waar hij tot tien zeges kwam. De Fin kon geen weerstand bieden tegen teamgenoot Lewis Hamilton en moest elk seizoen weer strijden voor een contractverlenging. Die kreeg hij niet omdat George Russell nu de kans kreeg om het op te nemen tegen de zevenvoudig wereldkampioen.

Bottas heeft al een tijdje niet meer kunnen proeven van het podium, maar daar ligt hij niet wakker van. Hij voelt zich helemaal thuis bij Alfa Romeo, waar hij direct een meerjarig contract kreeg en zich dus meer kon focussen op zijn werk. “Vijf jaar lang had ik te maken met megadruk bij Mercedes”, zegt Bottas tegen Sport1. “Ik had de laatste jaren alleen een eenjarig contract en wist nooit of ik daar zou blijven of niet. Dat is vermoeiend.”

Lees ook: Bottas steunt Zhou voor zitje voor 2023: ‘Hij past goed bij Alfa Romeo’

Bottas laat doorschemeren dat het bij Mercedes een stapje verder ging met de druk. “Zelfs deze toestand heeft een grens die niet overschreden mag worden, anders lijden de prestaties eronder.” Dat is bij Alfa Romeo wel anders. “Ten eerste is het altijd goed om met nieuwe mensen te werken. Ook is het project met Alfa ontworpen voor meerdere jaren. Dat geeft je de nodige zekerheid en ook het nodige vertrouwen.”

“Ik voel de verantwoordelijkheid en het vertrouwen dat mij hier wordt gegeven om de auto en het team beter te maken. Mijn rol hier is veel meer dan alleen het besturen van de auto. En ja, dat gevoel had ik bij Mercedes bij lange na niet”, besluit Bottas.