Als het aan Valtteri Bottas ligt, dan blijft teamgenoot Guanyu Zhou nog zeker een jaar bij Alfa Romeo. De Fin is van mening dat Zhou ‘goed bij het team past’ en ziet genoeg kansen voor de Chinese coureur om beter te worden in zijn tweede seizoen.

Alfa Romeo versterkte zich dit seizoen met Valtteri Bottas en Guanyu Zhou, die de overstap van de Formule 2 maakte. Bottas kreeg direct een meerjarig contract, iets wat hij bij Mercedes nooit kreeg, maar Zhou moet zich dit seizoen direct laten gelden omdat zijn contract eind dit jaar al afloopt.

Het is daardoor nog maar de vraag of Zhou een contractverlenging krijgt, al lijkt die kans door zijn prestaties en positieve uitspraken van kopstukken binnen het team groot. Teamgenoot Bottas steunt de Chinese coureur en hoopt dat hij nog langer door mag gaan bij Alfa Romeo.

“Het zou mooi zijn om te weten wie mijn teamgenoot voor 2023 is, maar we hebben geen haast”, zegt Bottas. “Zhou past goed bij het team en op dit moment zie ik geen reden waarom hij niet door zou mogen gaan.”

“Ik zou zeker voor een contractverlenging duimen, want dit is pas zijn eerste jaar en hij kan zeker een goede stap maken voor het tweede jaar”, weet de Fin zeker. “Hij maakt zich er geen zorgen om, hij heeft gewoon zin om deze triple-header af te werken, goede punten te scoren en misschien is het dan tijd voor hem om om de tafel te gaan zitten met het team.”