Met de komst van Guanyu Zhou had Alfa Romeo gehoopt dat er meer Chinese sponsors zouden komen, maar de huidige stand staat slechts op twee. Tot verbazing van teambaas Frédéric Vasseur.

Vorig jaar liet Vasseur nog weten dat er ‘meer sponsors gebeld hebben dan in de afgelopen 25 jaar’. En inderdaad, Alfa Romeo kreeg er zo’n 27 sponsors bij dit jaar, al is dat niet helemaal waar Vasseur op gehoopt had. Hij had namelijk verwacht dat er veel interesse vanuit China zou komen met Guanyu Zhou in het team, maar daar kwamen slechts twee sponsors bij.

“We hebben twee sponsors uit China”, zegt Vasseur. “Een daarvan hadden we al in 2019 en die zijn dit seizoen teruggekomen, de ander hebben we recentelijk vastgelegd. Het probleem is, China is vandaag de dag geen makkelijke markt vanwege het coronavirus en het feit dat we daar nog niet de Grand Prix rijden. Het begint nu wel weer een beetje zijn gangetje te gaan.”

Vasseur geeft toe dat hij had verwacht dat het makkelijker zou zijn om sponsors uit China binnen te halen. “Maar ze hebben een goede tv-deal in China en ze gaan er veel aandacht aan schenken, het zal mega zijn ten opzichte van wat het was. En het is waar dat de impact van het coronavirus nog steeds groot is”, aldus de Fransman.

De organisatie van de Chinese Grand Prix heeft nog tot en met 2025 een contract met de Formule 1, maar het is de vraag of de race volgend jaar al weer kan terugkeren op de kalender. In Shanghai, het toneel van de Grand Prix, wordt namelijk nog steeds gevreesd voor het coronavirus en lockdowns en maatregelen zouden een terugkeer in de weg kunnen staan.

Vasseur hoopt dat de race terugkeert, omdat dit een ‘megakans’ zou bieden voor zijn team. “Maar het is niet zo makkelijk. De cultuur is anders en het zal tijd kosten. Het is niet alleen een kwestie van een Chinese coureur in de auto zetten. Als je aantrekkelijk wil zijn moet je presteren, waarschijnlijk meer in China dan waar dan ook.”