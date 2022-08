Vijf seizoenen lang reed Valtteri Bottas voor kampioensteam Mercedes, nu is de Fin de kopman van middenveldteam Alfa Romeo. Dat doet de Fin goed, merkt de Finse Viaplay-reporter Mervi Kallio.

Als het over Finnen en vechtlust en vastberadenheid gaat, gaat het al snel over het Finse begrip sisu, dat hier voor staat. Mervi Kallio, presentator en reporter van de Finse tak van Viaplay, heeft Bottas’ sisu de afgelopen jaren op de proef gesteld zien worden bij Mercedes.

“Zeker dat laatste jaar was stressvol voor Valtteri”, vertelt ze in gesprek met FORMULE 1. Finse coureurs mogen dan het imago hebben cool en onverstoorbaar te zijn, dankzij Iceman Kimi Räikkönen en bijvoorbeeld tweevoudig kampioen Mika Häkkinen, maar het blijven natuurlijk wel mensen, haalt Kallio aan.

“We zijn toch allemaal verschillend, gaan allemaal anders met dingen om. Ik probeer mezelf er in dit werk vaak aan te herinneren dat coureurs ook maar mensen zijn. Die vinden het ook niet makkelijk om steeds te leren en horen dat mensen vinden dat ze hun job niet goed doen.”

Daarnaast, zegt ze, is Bottas een heel ander type dan Räikkönen. “Ik weet niet of ik hem emotioneler zou noemen, maar dingen gaan bij Valtteri meer onder zijn huid zitten.” Net als Roger Benoit, oudgediende van het Zwitserse dagblad Blick, is het ook Kallio opgevallen dat Bottas, die ze elk Grand Prix-weekend meermaals voor haar camera heeft staan, sinds het begin van zijn Alfa-avontuur goed in zijn vel zit.

“Hij is duidelijk meer relaxed nu hij weg is bij Mercedes. Hij heeft ook steeds gezegd dat hij duidelijkheid wilde over zijn toekomst, een contract voor meerdere jaren, zonder zich steeds af te vragen of hij er het jaar erop weer bij zou zijn.” Met een driejarige deal op zak, heeft hij dat nu. Al is dat niet het enige. “Hij kent zijn plek binnen dit team, weet dat hij de kopman is. Vasseur heeft steeds gezegd dat hij Valtteri ziet als een steunpillaar waar het team jaren op kan bouwen.”