Valtteri Bottas maakt volgend jaar alsnog zijn debuut in de Race of Champions. De Fin stond dit jaar al op de deelnemerslijst namens Team Finland, maar moest op het laatste moment afzeggen.

In de Race of Champions nemen coureurs van verschillende autosportdisciplines het tegen elkaar op in gelijkwaardige auto’s om zo dus te bepalen wie de échte kampioen is. Door de jaren heen hebben verschillende Formule 1-coureurs al deelgenomen aan het evenement, waaronder Michael Schumacher, Sebastian Vettel, David Coulthard, Felipe Massa en Pascal Wehrlein.

Valtteri Bottas had dit jaar zijn debuut al moeten maken, maar moest op het laatste moment afzeggen vanwege andere verplichtingen. In 2023 moet de Fin dan toch zijn debuut maken in de Race of Champions. Dat gebeurt net als dit jaar op sneeuw en ijs in het Zweedse Pite Havsbad. Hij zal dan samen met tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen namens Team Finland meedoen aan de landenstrijd, de ROC Nations Cup, maar Bottas neemt ook deel aan het individuele toernooi.

“Ik kijk er erg naar uit om eindelijk mijn Race of Champions-debuut te maken!”, zegt Bottas. “Ik heb de afgelopen jaren naar dit evenement gekeken en kwam dit jaar dicht bij een deelname totdat ik op het allerlaatste moment moest afzeggen.”

“Het deed pijn om te zien dat iedereen zoveel plezier had om met de auto’s over het sneeuw en ijs te scheuren, dus ik ben blij dat ik nu aanwezig zal zijn in Pite Havsbad”, vervolgt Bottas. “Ik ben ook zeer verheugd om samen met Mika Häkkinen Team Finland te vertegenwoordigen in de ROC Nations Cup. Ik ben door de jaren heen goede vrienden geworden met Mika, maar het is speciaal om naast hem te racen.”

Eerder kondigde de organisatie van de Race of Champions aan dat viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel terugkeert voor het evenement. Bovendien zullen drievoudig W Series-kampioene Jamie Chadwick, rallylegende Petter Solberg en zijn zoon Oliver en vijfvoudig rallycross-kampioen Johan Kristofferson deelnemen aan het toernooi.

Sebastian Vettel in actie in de Race of Champions. Foto: Motorsport Images