Valtteri Bottas stelt dat hij bij Alfa Romeo ‘meer betrokken’ is dan dat hij de afgelopen jaren bij Mercedes is geweest. Dat er meer een ‘menselijk effect’ is bij Alfa Romeo, stemt de Fin positief.

Bottas lijkt bij Alfa Romeo herboren, nadat hij vijf lastige seizoenen kende bij Mercedes. Daar moest hij als tweede coureur vooral teamgenoot Lewis Hamilton helpen, nu is de Fin de kopman bij Alfa Romeo en heeft hij een positieve invloed op het team.

“Ik wil echt helpen om het team in de juiste richting te duwen”, zegt Bottas tegen Motorsport-Total.com. “Het doet me altijd twee keer nadenken: Is dit echt de kant die we op willen gaan of niet? Het is echt interessant.”

Lees ook: Bottas geniet ‘meer dan ooit’ van Formule 1: ‘Meest plezierige seizoen tot nu toe’

Bottas geniet er bovendien van om te helpen op technisch vlak. Dat betekent dat hij niet alleen helpt met de afstelling voor de auto, maar dat hij ook probeert te helpen met de ontwikkeling van de bolide voor volgend seizoen. “Ik kan me nu al voorstellen hoe de auto zal aanvoelen”, laat de Fin weten dat er naar zijn feedback geluisterd wordt.

Dat was bij Mercedes, waar hij vijf jaar voor reed, toch wel wat anders. “Bij Mercedes was ik nooit zo betrokken”, geeft Bottas toe. “Het was meer alsof de computer zei dat dit soort auto het snelst zou zijn. Meestal werkte het ook, maar nu is het ook leuk om het menselijke effect te hebben”, aldus de Alfa Romeo-coureur.