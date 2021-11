Valtteri Bottas denkt dat Mercedes er beter voor zal staan op de hoger gelegen circuits van Mexico en Brazilië, nu het team van de voorgaande jaren geleerd heeft. Volgens de Fin is de motor wat beter geoptimaliseerd om met de ijle lucht om te gaan.

De komende twee races vinden plaats in Mexico en Brazilië, waar de ligging van de circuits een rol speelt. Het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico ligt ruim twee kilometer boven zeeniveau terwijl Interlagos in Brazilië op 800 meter boven zeeniveau ligt. Dat heeft weinig invloed op het motorvermogen, maar wel veel invloed op het downforceniveaus van de auto’s en de koeling van de motor. In de ijle lucht van die circuits heeft Red Bull de afgelopen jaren al laten zien dat het sterk was terwijl Mercedes daar juist wat aan snelheid moest inboeten. Dit jaar zou dat wel beter moeten zijn, denkt Valtteri Bottas.

“We weten dat Mexico voor ons de afgelopen jaren meestal een beetje een zwaktepunt was”, zegt Bottas tegen Autosport. “Het lijkt met name aan de krachtbron te liggen, met de hoge ligging.”

“Maar we hebben dat sindsdien wel weten te optimaliseren, dus ik verwacht dat we er beter voor zullen staan dan de afgelopen jaren”, stelt de Fin. Hij denkt dat Red Bull alsnog wel een voordeel zal hebben op de hoger gelegen circuits in Mexico en Brazilië. “Op papier verwachten we nog steeds dat het sterke circuits zullen zijn voor Red Bull. We hebben geprobeerd te leren van voorgaande jaren om onszelf op de best mogelijke manier voor te bereiden. Het zullen geen gemakkelijke weekenden worden, maar het is nooit makkelijk in deze sport”, besluit Bottas.

