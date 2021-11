Bij Williams maken ze zich geen zorgen dat de hoogte van het Autódromo Hermanos Rodríguez voor problemen met de betrouwbaarheid van de motor zal zorgen. Dat ze George Russell in de Verenigde Staten zijn vierde krachtbron van het seizoen gaven, was dan ook niet uit voorzorg voor aankomende race in Mexico.

Het Autódromo Hermanos Rodríguez ligt ruim twee kilometer boven zeeniveau en heeft de afgelopen jaren steeds een uitdaging geboden voor de teams. Het vermogensverlies van de motor is beperkt, maar het downforceniveau is een stuk lager door de ijle lucht. Ook koeling van de motor zorgt voor wat problemen bij de teams, al denken ze bij Williams niet dat het problemen zal opleveren voor de betrouwbaarheid van de Mercedes-krachtbron.

“Dat is op dit moment geen probleem”, zegt head of vehicle performance bij Williams, Dave Robson. “Ik denk niet dat de hoogte een groot probleem zal zijn voor de betrouwbaarheid. Het komt wel goed, dus voor nu zijn er geen zorgen.” Dat Williams in de Verenigde Staten een nieuwe motor installeerde bij de auto van George Russell, die daardoor een gridstraf kreeg, was ook niet uit voorzorg voor de hoger gelegen circuits in Mexico en Brazilië. “We zouden George altijd al een vierde krachtbron geven na de problemen in Oostenrijk”, aldus Robson.

Mercedes heeft de afgelopen tijd meerdere motoren van Valtteri Bottas moeten vervangen omdat er problemen ontdekt werden. Het is nog een mysterie waarom er zoveel problemen zijn met die Mercedes-motoren. Ook voor Mercedes-teambaas Toto Wolff is nog niet helemaal duidelijk wat er speelt, maar de Oostenrijker gaf na de Grand Prix van de Verenigde Staten wel toe dat ze met betrouwbaarheidsproblemen kampen.

