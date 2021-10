George Russell is opgelucht dat zijn toekomst vaststaat en hij dit seizoen met Williams op een ‘relatief comfortabele plek’ staat. Dat er minder druk op hem staat biedt hem de kansen om wat nieuwe dingen te proberen, maar bovenal hoeft hij ‘niet bang te zijn om fouten te maken’.

Williams staat achtste in het kampioenschap, wat ten opzichte van de afgelopen jaren al een aardige vooruitgang is. De grootste vooruitgang zit hem echter in het aantal punten dat het team dit seizoen heeft behaald. Vorig jaar bleef het Britse team puntloos, nu staan ze met nog vijf races te gaan op maar liefst 23 punten. Ze staan daarmee ruim boven Alfa Romeo en Haas.

Volgend jaar mag Russell zich bewijzen bij Mercedes, waar hij Valtteri Bottas vervangt. De 23-jarige Brit wordt dan de teamgenoot van Lewis Hamilton en hoewel dat wel wat druk zal bezorgen, is Russell voor nu vooral opgelucht met de huidige stand van zaken bij Williams en het feit dat hij al weet waar hij volgend jaar aan toe is.

Lees ook: Russell: ‘Zou dom zijn om te denken dat het makkelijk wordt bij Mercedes’

“Het betekent gewoon wat minder druk”, legt Russell uit. “We bevinden ons in een relatief comfortabele plek in het constructeurskampioenschap. Ook op een persoonlijk niveau is dat het geval. Alles staat al vast voor volgend jaar, ik bevind me in een zeer stabiele positie en ik kan gewoon wat nieuwe dingen proberen zonder bang te hoeven zijn dat ik wat fouten maak.”

“Het is een vergelijkbare positie als in 2019, toen kon ik ook gewoon wat nieuwe dingen testen en proberen te verbeteren”, voegt hij toe. “Het is zeer bevredigend om me in deze positie, waarin ik niet bang hoef te zijn om fouten te maken, te bevinden.”

FORMULE 1 nr. 15 ligt nu in de winkel of is hier te bestellen. Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.