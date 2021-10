George Russell is blij dat hij zichzelf volgend jaar bij Mercedes mag bewijzen, maar weet ook dat hij de uitdaging niet moet onderschatten. Het zou volgens hem dan ook dom zijn om te denken dat het makkelijk gaat worden: “Dit wordt mijn grootste uitdaging ooit.”

Russell kwam in 2019 bij Williams in de Formule 1 terecht nadat hij zichzelf al tot kampioen had gekroond in de GP3 en de Formule 2. De Brit kon de afgelopen jaren niet echt schitteren in de Williams, maar dit seizoen stijgt hij boven de auto uit. Zo stond hij in België op het podium dankzij een indrukwekkende kwalificatieronde nadat de race in het water viel en noteerde hij de derde tijd in de kwalificatie op het vochtige Sochi Autodrom. Volgend jaar mag hij zich bewijzen bij Mercedes als teamgenoot van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Russell onderschat die uitdaging niet.

“Het tekenen van het Mercedes-contract was een van de mooiste momenten uit mijn leven, maar het is slechts de eerste stap”, zegt Russell in gesprek met Bild. “Het echte harde werk moet nog komen. Om te rijden voor een team als Mercedes, en dat naast Lewis Hamilton… Ik zou dom zijn om te denken dat het makkelijk zal worden. Ik ben blij, maar ik weet ook dat het nu pas echt allemaal gaat beginnen. Het zal de grootste uitdaging ooit worden. Ik weet wat ervoor nodig was om hier terecht te komen. De Formule 1 bereiken is niet het einddoel. Het is mijn doel om wereldkampioen te worden”, aldus de 23-jarige Brit.

Russell maakt sinds 2017 onderdeel uit van het opleidingsteam van Mercedes. Het was echter niet het team dat hem benaderde. “Ik mailde Toto (Wolff, teambaas, red.) in december 2014, dat was best laat in de avond. Ik had hem mijn CV opgestuurd en ik zei dat ik hem graag wilde ontmoeten. Het ergste dat kon gebeuren was dat hij geen antwoord had gestuurd. Maar een kwartier later antwoordde hij al: ‘Laten we wat afspreken'”, aldus Russell.

