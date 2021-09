Mercedes-teambaas Toto Wolff stelt dat het team George Russell aan de situatie van het team moet aanpassen. Het gaat daarbij met name om de hogere druk die op hem komt te liggen en de ambities van zijn teamgenoot, Lewis Hamilton: “Het gaat om de kalibratie.”

Russell mag volgend jaar na drie seizoenen voor Williams te hebben gereden zijn talent bewijzen bij Mercedes, waar hij Valtteri Bottas vervangt. De Brit mocht vorig seizoen al even in de Mercedes stappen als invaller van Hamilton en is dus bekend met de situatie bij het team, al zal dat als fulltime-coureur voor het team nog wat verfijning vereisen, stelt teambaas Toto Wolff.

“Hij heeft bewezen dat hij een zitje bij een topteam verdient”, zegt Wolff. “Nu moeten we hem nog goed aanpassen aan de Mercedes-situatie. Er komt veel meer druk bij kijken, hij heeft een ongelooflijke teamgenoot met de grootste records. Het is belangrijk dat je hem op de juiste manier kalibreert.”

“We hebben in het verleden situaties gehad dat het faalde”, vervolgt Wolff, doelend op de rivaliteit tussen Hamilton en Rosberg. Wolff heeft al aangegeven dat hij niet op nog zo’n situatie zit te wachten met het nieuwe duo. “Lewis was onderdeel van een situatie waarvan het team niet wist welke kant het op zou gaan. We zijn nu misschien wel iets beter voorbereid op zo’n situatie. Desalniettemin heeft hij de ambitie om wereldkampioen te worden en Lewis heeft de ambitie om er nog een toe te voegen, het gaat dus om de kalibratie.”

Wolff benadrukt dat hij de ambities van Russell niet in de weg wil staan, maar wil er vooral voor zorgen dat het vriendelijk blijft tussen de teamgenoten. “Je moet het perspectief en de ambitie van de ander respecteren”, stelt Wolff. “We gaan niet iemand in de auto zetten die niet de ambitie heeft om zijn teamgenoot te verslaan, races te winnen en het kampioenschap snel te winnen, dat is duidelijk. Ik bespreek met hem dus wat dat betekent voor de dynamiek binnen het team, wat dat zou betekenen en hoe we het momentum binnen het team kunnen houden. Hij is erg slim, dus hij begrijpt dat”, besluit Wolff.

