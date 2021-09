Williams-teambaas Jost Capito is van mening dat het verschil tussen George Russell en Nicholas Latifi ‘niet zo groot is als het lijkt’. Capito benadrukt dat Latifi in de kwalificaties dit seizoen ‘een paar problemen’ heeft gehad, wat niet zijn schuld was: “Hij zou dan in de positie zijn geweest om bijna, of volledig, de snelheid van George te hebben.”

Russell heeft de afgelopen seizoenen zijn talent bewezen bij Williams en mag dat volgend jaar bij Mercedes nog eens benadrukken, terwijl Latifi in ieder geval nog een jaartje bij Williams mag blijven. De prestaties van de twee coureurs worden vaak vergeleken, al wordt Russell vaker wel dan niet als de betere aangewezen. Hoewel Russell zijn teamgenoot in elke kwalificatie heeft verslagen – als we de sprintkwalificatie op Monza niet meerekenen – is teambaas Jost Capito van mening dat het onderlinge verschil tussen de twee niet zo groot is als het lijkt.

“In de kwalificatie op Monza kwam Nicky slechts vier honderdsten van een seconde tekort, dus je kan niet zeggen dat er een groot gat zitten tussen George en Nicky in de kwalificatie”, zegt Capito tegen Motorsport Week. “Voor de races geldt hetzelfde. Kijk maar naar Hongarije, daar deed Nicky het fantastisch”, doelt de Duitser op de zesde plaats voor Latifi, die daarmee voor zijn teamgenoot eindigde.

“Ik denk niet dat het gat zo groot is als iedereen denkt”, vervolgt Capito. “Hij had dit seizoen een paar problemen in de kwalificatie, wat niet zijn schuld was. Hij zou dan in de positie zijn geweest om bijna, of volledig, de snelheid van George te hebben”, besluit de Duitser.

