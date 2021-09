George Russell zegt dat hij met zijn overstap naar Mercedes niet een rol als tweede coureur heeft geaccepteerd. Volgens hem zullen hij en Lewis Hamilton gelijken zijn, al verwacht hij niet dat ze elkaar het leven zuur zullen maken: “We willen het team vooruit stuwen.”

“Ik ben natuurlijk heel blij”, zegt Russell over zijn transfer naar Mercedes. Hij mag na drie seizoenen vooral achteraan gereden te hebben zijn talent bij een topteam tonen in 2022. “Het is haast niet te geloven. Ik zit al zo lang bij Mercedes. Al sinds ik in de juniorklassen reed. Ik ben er ook testrijder geweest, terwijl ze me, ook nu ik bij Williams zit, nog begeleiden. Het voelt dus een beetje als thuiskomen.”

Russell vervangt in 2022 Valtteri Bottas bij Mercedes. De Fin kon in zijn vijf jaren bij het team geen vuist maken tegen Hamilton en was regelmatig een hulpje in zijn jacht op de titel. Gevreesd werd dat Russell bij Mercedes ook de rol van nummer twee op zich zou nemen, maar dat is niet het geval. “We zullen gelijken zijn”, zegt hij over de relatie met Hamilton. “Dat is heel duidelijk gemaakt. Natuurlijk heb ik hoge verwachtingen, maar ik weet dat het niet makkelijk wordt naast Lewis – hij is zevenvoudig kampioen! Ik zie mijn samenwerking met Mercedes als iets voor de lange termijn. Volgend jaar zie ik daarbij als uitgelezen kans om te leren.”

Russell denkt dat de strijd met Hamilton hard maar fair zal worden. “We bevinden ons in verschillende fasen van onze loopbaan, maar het doel is het team samen vooruit te stuwen.” Mercedes heeft Russell in ieder geval al duidelijk gemaakt dat ze niet zitten te wachten op kibbelende teamgenoten die elkaar het leven zuur maken. “Mercedes heeft de ervaring gehad van een lastige dynamiek (tussen Nico Rosberg en Hamilton in 2016, red.). Ze hebben duidelijk gemaakt dat ze dat niet meer willen. Ik wil dat ook niet. We weten niet wie volgend jaar de beste auto heeft. Het belangrijkste is daarom samenwerken om te zorgen dat we in 2022 sterk zijn. Ik heb daarbij veel respect voor Lewis, omdat ik een stuk jonger ben en al naar hem keek toen ik nog in karts reed.”

“Het wordt natuurlijk helemaal niet makkelijk”, blikt Russell alvast vooruit op de strijd met Hamilton. “Hij is in mijn ogen de beste ooit. Ik heb daarbij een uitzonderlijk mooie positie in dat ik volgend jaar binnenkom bij Mercedes en van hem kan leren. We hebben daarbij in 2022 compleet nieuwe auto’s, dus het wordt belangrijk goed samen te werken en de lat hoog te leggen. Ik verheug me er enorm op”, besluit Russell.

Foto: BSR Agency