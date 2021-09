Williams-teambaas Jost Capito zal natuurlijk balen dat hij George Russell in 2022 aan Mercedes verliest, maar is vooral blij voor de jonge Brit en de grote kans die hij nu krijgt. Volgens Capito is Russell in staat om ‘het hoogst haalbare’ te bereiken. Het team hoopt binnen afzienbare tijd bekend te kunnen maken wie het zitje van Russell overneemt.

Na een lange tijd maakte Mercedes vanochtend een einde aan alle geruchten over het tweede zitje voor 2022. George Russell mag na drie seizoenen de Williams verruilen voor de Mercedes. Laatstgenoemde team is blij met de komst van de getalenteerde jonge Brit, maar ook bij Williams zijn ze vooral blij met de kans die Russell nu krijgt.

“De afgelopen drie jaar is voor iedereen bij Williams door zijn bijdragen op en naast de baan duidelijk geworden dat George toegewijd, gefocust en getalenteerd is”, zegt Capito. “Hij heeft alle kenmerken om het hoogst haalbare te bereiken in deze sport en we zijn daarom verheugd dat hij beloond wordt met de kans om zichzelf bij Mercedes te testen.”

“We zullen zijn vooruitgang met interesse en trots volgen, wetende welke rol Williams heeft gespeeld bij de ontwikkeling van zijn vaardigheden”, vervolgt de Williams-teambaas. “We waren er natuurlijk van op de hoogte dat dit zou kunnen gebeuren, dus we hebben enkele sterke opties tot onze beschikking”, zo blikt Capito alvast vooruit. Williams heeft nu dus een stoeltje vrij naast Nicholas Latifi, die overigens ook nog geen contract heeft voor 2022 maar naar verwachting wel langer mag blijven. Namen die daarbij genoemd worden zijn Alexander Albon, Nyck de Vries en Nico Hülkenberg, al gaat dat lijstje nog wat langer door.

“We kijken er nu naar uit om onze rijdersline-up voor 2022 te vormen, welke ons zal helpen om de volgende stap te zetten in dit spannende avontuur als een team en we zullen te zijner tijd met een aankondiging komen”, besluit Capito.

Foto: BSR Agency