Mercedes-teambaas Toto Wolff is blij dat George Russell vanaf 2022 de teamgenoot van Lewis Hamilton zal zijn. Wolff zag Russell de afgelopen drie seizoen al een ‘voorproefje geven van wat de toekomst voor hem in de Formule 1 zou kunnen brengen’ en verwacht dat hij een sterk team zal vormen met Hamilton.

Maandag maakte Alfa Romeo bekend dat Valtteri Bottas voor het team zou rijden in 2022, waarmee de deur wagenwijd open stond voor de komst van Mercedes-junior George Russell, die al een lange tijd gelinkt werd aan een overstap naar het kampioensteam. Vanochtend maakte Mercedes het toch al niet meer zo geheime nieuws dan eindelijk bekend: Russell is in 2022 de teamgenoot van Hamilton. Teambaas Toto Wolff verwacht dat het duo een sterk team zal vormen.

“We kijken uit naar 2022 en zijn erg blij te kunnen bevestigen dat George de kans krijgt om de volgende stap in zijn carrière te zetten en zich bij Mercedes aan te sluiten”, zegt Wolff. “Hij heeft in elke racecategorie wel gewonnen en de afgelopen drie seizoenen bij Williams hebben ons een voorproefje gegeven van wat de toekomst voor hem in de Formule 1 zou kunnen brengen.”

“Nu is het onze uitdaging om hem te helpen blijven leren in onze omgeving en naast Lewis, de beste Formule 1-coureur aller tijden”, vervolgt Wolff. “Ik ben ervan overtuigd dat naarmate hun relatie groeit, ze een sterk team zullen vormen en de komende jaren voor Mercedes op en naast het circuit zullen presteren.”

“Het is een opluchting om onze plannen voor 2022 aangekondigd te hebben; maar nu keert onze focus terug naar de laatste negen races van dit seizoen en zetten we alles in voor onze uitdaging voor de wereldkampioenschappen van dit jaar”, besluit de Mercedes-teambaas.

Foto: BSR Agency