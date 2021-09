George Russell maakt na dit seizoen de langverwachte overstap van Williams naar Mercedes. De jonge Brit wordt in 2022 bij het kampioenschapsteam de stalgenoot van zijn landgenoot Lewis Hamilton.

De aanstaande transfer van Russell is geen verrassing. De 23-jarige coureur uit King’s Lynn maakt al jaren deel uit van Mercedes’ opleidingsprogamma. De keuze ging bij Mercedes tussen Russell en Hamiltons huidige teamgenoot Valtteri Bottas. Laatstgenoemde maakte maandagmiddag bekend in 2022 naar Alfa Romeo te vertrekken, waardoor de weg vrij lag voor Russell om eindelijk zijn opstap naar het topteam te maken.

“Het is een speciale dag voor mij, zowel persoonlijk als professioneel”, zegt Russell, die uiteraard dolblij is dat hij zijn talent bij Mercedes mag tonen. “Maar het is ook een dag van gemengde gevoelens. Het was een eer om met elk lid van het team samen te werken en een eer om de naam Williams in de F1 te vertegenwoordigen. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik niet sta te popelen om volgend seizoen aan de slag te gaan. Het is een enorme kans die ik met beide handen wil grijpen. Maar ik maak me geen illusies over de omvang van de uitdaging; het wordt een steile leercurve.”

“Valtteri heeft de lat hoog gelegd en levert week in week uit consequent goede prestaties, scoort overwinningen, polepositions en helpt meerdere kampioenstitels te behalen”, vervolgt de Brit. “Mijn doel moet zijn om het vertrouwen te belonen dat Toto (Wolff, teambaas, red.), het team en het bestuur in mij hebben gesteld door ervoor te zorgen dat ik mijn rol speel in het voortzetten van dat succes en ik wil dat mijn nieuwe teamgenoten trots zijn.”

Russell reed één keer eerder voor Mercedes, in 2020 in Sakhir als vervanger van de zieke Hamilton. Hij kwalificeerde zich zich toen als tweede en had zicht op de zege. Door pech liep hij het podium mis en finishte als negende. Eerder dit jaar pakte hij op Spa wél een podium voor Williams, al was dat wel onder bizarre omstandigheden en moest hij het doen met negen punten in plaats van achttien omdat er slechts twee ronden ‘geracet’ was. Russell staat na 51 starts in totaal op 16 punten.

Russell maakte in 2019 de overstap naar de Formule 1 nadat hij al in 2017 kampioen werd in de GP3 (nu Formule 3) met ART en dat een jaar later in de Formule 2 zou herhalen.

