Lewis Hamilton heeft positief gereageerd op het nieuws dat George Russell vanaf 2022 zijn teamgenoot zal zijn bij Mercedes. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen heeft Russell zijn zitje bij Mercedes verdiend: “Ik kijk ernaar uit om hem te zien groeien binnen dit geweldige team.”

Russell verruilt na drie seizoenen Williams voor Mercedes, waar hij vanaf 2022 de teamgenoot van Hamilton wordt. Russell vervangt daar Valtteri Bottas, die na vijf jaar afscheid moet nemen van Mercedes en naar Alfa Romeo vertrekt. Hamilton gaf onlangs al aan dat hij zin heeft om de uitdaging aan te gaan met Russell en verwelkomt hem graag bij het team.

Lees ook: Officieel: Russell wordt bij Mercedes teamgenoot van Hamilton

“Ik wil even de tijd nemen om George Russell te verwelkomen bij het team”, schrijft Hamilton in zijn bericht, die hij op sociale media deelt. “Ik kan me herinneren dat ik hem ontmoette toen hij nog jong was, hij droomde ervan om in de Formule 1 te rijden. Ik had toen net pas mijn droom bereikt om in de Formule 1 te rijden, dus ik weet wat deze dag voor hem betekent en hoe dit voor hem voelt. Hij is een goed voorbeeld voor alle kinderen: dromen komen uit als je ze met heel je hart najaagt. Door hard te werken heeft hij terecht het plekje bij ons team verdiend. Ik kijk ernaar uit om hem te zien groeien binnen dit geweldige team en om samen met hem te werken om het team naar een hoger niveau te tillen. Tot volgend jaar”, aldus de Brit.

Lees ook: Wolff: ‘Hamilton en Russell zullen een sterk team vormen’

Russell reageerde even later nog op het bericht: “Ik waardeer het, Lewis. Ik kijk ernaar uit om met je samen te werken.” De Williams-coureur noemde vandaag een ‘speciale dag’, maar ook een dag van gemengde gevoelens. “Het was een eer om met elk lid van het team samen te werken en een eer om de naam Williams in de F1 te vertegenwoordigen. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik niet sta te popelen om volgend seizoen aan de slag te gaan.”

Foto: BSR Agency