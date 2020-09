Bottas na dominante vrijdag van Mercedes: ‘We kunnen nog harder’

Valtteri Bottas noteerde vandaag in de ochtend en in de middag de snelste tijd. Het gat naar de nummer drie was groot, maar Bottas zegt dat Mercedes nog sneller kan.

“We hebben veel gereden vandaag”, begint de Fin tegen Motorsport. “Ik kon mijn beste sectortijden niet aan elkaar knopen. Dus hebben we nog flink wat over. Zeker met minder brandstof aan boord worstelde ik met de achterkant van de auto. Dat moeten we bekijken. Het leek af en toe meer op een rally auto. Dat is niet de snelste manier”, grapt Valtteri Bottas.

Veel coureurs hadden het lastig vandaag op het Sochi Autodrom. Bottas beaamt dat. “Het was lastig. Er was bijna geen grip”, vertelt Bottas.

Het gat naar Ricciardo, die in de middag de derde tijd klokte, was groot. Maar toch ziet Bottas nog ruimte voor verbetering. “We hadden sneller gekund. De setup was nog niet helemaal goed. In sector één en twee ging het goed, maar in de derde sector was de auto wat nerveus. Als we dat verbeteren, kunnen we echt nog veel harder”, aldus de winnaar van de Russische GP in 2017.

