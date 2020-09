Ricciardo: ‘Veel van de teams achter ons, haken in de kwalificatie wel aan’

Met een tweede en derde tijd achter zijn naam is Daniel Ricciardo na de vrijdagtrainingen in Sotsji een tevreden man, maar ook een die zich nog niet rijk rekent: “De teams die nu twee of drie tienden achter ons staan, zullen zaterdag een stuk dichterbij zitten.”

Dat is althans de verwachting van de Renault-rijder, die er dus op rekent dat het dan ‘een stuk korter op elkaar zit’. “De kwalificatie zal dus wel een spannende strijd worden”, denkt hij.

Over die teams achter Renault gesproken, dat was dus eigenlijk elk team behalve Mercedes. Het is daarbij niet de eerste keer dit jaar dat Renault er op vrijdag goed bij zit. “We maken vrijdags inderdaad een aardige indruk op de tijdenlijsten. Het is mooi dat dit nu weer zo is. Zeker omdat dit een baan is waar ik in het verleden niet bijster veel succes of vertrouwen heb gehad. Dat geeft dus wel een boost.”

Teamgenoot Esteban Ocon maakte iets minder indruk op de tijdenlijsten, maar staat er met een zesde respectievelijk negende tijd alsnog niet verkeerd op. “Een redelijke vrijdag”, resumeert hij. “We hebben veel geprobeerd. Nu is het zaak te zorgen dat het zaterdag goed loopt. Ik denk echter dat we er goed voor staan. Ik heb persoonlijk nog niet de sweet spot met de auto gevonden, dus er zit nog meer in.”

