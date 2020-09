VT2: Bottas blijft bovenaan op favoriet Sotsji, Verstappen zevende

Valtteri Bottas heeft ook de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Rusland als snelste afgesloten. Op een zonnig Sochi Autodrom was hij sneller dan Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton en nummer drie Daniel Ricciardo. Max Verstappen bleef in VT2 op de zevende plek steken.

De meeste coureurs lopen niet bepaald over van enthousiasme voor het circuit door het voormalige Olympisch Park in Sotsji, maar Bottas is een uitzondering op de regel. De Fin smult van de lange rechte stukken en bochten van 90 graden op de Russische omloop en steekt er ook dit jaar weer in goede vorm. Bottas sloot de middagsessie af met een rondje 1:33.519, 0.267 seconde sneller dan Hamilton.

Titelverdediger Hamilton leek ook nog een beetje zoekende naar het goede gevoel. Vooral bocht dertien kreeg hij maar niet lekker onder de knie: de zesvoudig kampioen schoot daar een paar keer rechtdoor en moest zo snelle rondjes afbreken. Bocht dertien was voor wel meer coureurs een pijnpunt, al spinde Verstappen juist een bocht daarna, in bocht veertien.

Verstappen kon zijn weg vervolgen, maar moest zijn aanval op een snellere rondetijd zo wel staken. De Nederlander was trouwens al wel aan zijn tweede vliegende rondje op de snelle softs bezig. Hij had daarvoor al een 1:35.048 neergezet – inclusief wild moment in de combinatie van bocht twee en drie – en die tijd verbeterde hij ook niet meer. Hij eindigde zo op 1.5 seconde van Bottas.

Tussen het Mercedes-duo en Verstappen vinden we Renaults Ricciardo terug op de derde plek, voor het McLaren-koppel, met Carlos Sainz voor Lando Norris. Sergio Pérez was zesde voor Racing Point. Ferrari’s Charles Leclerc en Sebastian Vettel waren achtste en tiende. Verstappens Red Bull-teamgenoot Alexander Albon moest het met P12 doen, op 0.194 seconde van Verstappen.