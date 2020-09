Hamilton heeft nog wat werk te verzetten: ‘Maar dat is normaal’

Lewis Hamilton was vandaag niet de snelste man in Sotsji. Zijn teamgenoot Valtteri Bottas klokte in de ochtend en de middag de snelste tijd. “Ik heb nog wat werk te doen”, zegt de Brit na afloop van de trainingen.

Het was een verrassend gezicht in de eerste vrije training: Hamilton negentiende. De Brit klokte zijn snelste ronde op de harde banden, maar geeft toe hij niet foutloos was tijdens de training. “Ik had toen ik op softs reed gelijk een flinke lock-up in bocht twee. En vervolgens reed ik op de harde banden en die set ging er volledig aan. Het was een beetje een puinhoop”, zegt Lewis Hamilton na afloop van de trainingen tegen Sky Sports.

Lees ook: Geen paniek bij Verstappen na zevende plek in VT2: ‘We testen wat onderdelen’

“De tweede vrije training ging beter. Ik verlies tijd in de eerste en tweede sector, maar de laatste sector gaat goed. Ik heb nog niet echt een goede ronde kunnen rijden, maar we gaan eraan werken. Er zijn wat dingen die ikzelf als coureur moet verbeteren en we moeten de setup nog finetunen. Maar de auto presteert hier redelijk goed. Ik heb nog wat werk te doen, maar dat is normaal”, aldus de Brit.

Het gat naar de nummer drie (Daniel Ricciardo, red.) was bijna een seconde. Hamilton is daar behoorlijk verrast over. “Het ging niet geweldig. Er is weinig grip en we glijden veel over het circuit. Daarom ben ik dus best wel verrast over het gat. Maar als de baan meer grip krijgt, komen ze misschien dichterbij”, denkt Hamilton.

Tot slot liet hij tegenover Racefans weten blij te zijn met de keuze voor Stefano Domenicali als de nieuwe CEO van de Formule 1. “Ik ken Stefano ontzettend goed. Het is echt één van de aardigste personen die ik ken. Dit is een uitstekende beslissing. De toekomst van de sport is positief”, zegt de zesvoudig kampioen.

Lees ook: Teams zijn tevreden met aanstelling Domenicali: ‘Goede keuze’