Teams zijn tevreden met aanstelling Domenicali: ‘Goede keuze’

De meeste teams zijn tevreden met de aanstelling van Stefano Domenicali als de nieuwe CEO van de Formule 1.

Stefano Domenicali heeft bijna 20 jaar bij Ferrari gewerkt voordat hij de CEO van Lamborghini werd. Per 2021 neemt hij de rol van Chase Carey over. De meeste teambazen zijn tevreden met de aanstelling van de Italiaan.

Lees ook: F1 bevestigt komst Domenicali als CEO in 2021, Carey doet stap opzij

“Het is goed voor de sport”, begint Christian Horner tijdens de persconferentie in Sotsji. “Het is echt een geweldige kerel. Hij is integer, een echte racer, een goede tegenstander geweest en weet hoe de Formule 1 werkt. Hij heeft geweldig werk geleverd bij Lamborghini. Hij is echt een aanwinst voor de Formule 1. En ook in de tijd toen we tegen elkaar voor titels vochten, was hij altijd integer”, aldus Horner.

Horner is niet bang voor nog een oud Ferrari-werknemer in de top van de Formule 1. “Hij zal onpartijdig zijn. Als je kijkt naar de top van de sport lijkt het op Ferrari uit de jaren 90 en begin 2000 met Jean Todt, Ross Brawn en Stefano. Maar ik ben ervan overtuigd dat ze geen voorkeur voor Ferrari hebben”, zegt de teambaas van Red Bull.

Andreas Seidl is ook tevreden met de aanstelling van de oud Ferrari-teambaas. “Ik schat hem hoog in, niet alleen maar vanwege zijn ervaring, maar ook als persoon, karakter en hij is helemaal gek op de autosport. Met alle ervaring die hij heeft opgedaan als baas van Mugello, de verschillende taken die hij binnen Ferrari heeft gehad en is de CEO van Lamborghini geweest. Het is dan gewoon een goede keuze”, aldus de Duitser.

“Hij kan ons veel goede dingen opleveren”, zegt Cyril Abiteboul. “Hij weet natuurlijk heel veel van de sport en weet hoe de sport een fabrieksteam kan steunen. Stefano kan dus met veel verschillende en interessante perspectieven komen”, vertelt de teambaas van Renault.

Lees ook: Domenicali: ‘Mindere periode hoort erbij, maar de F1 heeft snel een sterk Ferrari nodig’