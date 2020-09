F1 bevestigt komst Domenicali als CEO in 2021, Carey doet stap opzij

De Formule 1 heeft bevestigd dat Stefano Domenicali na dit seizoen het stokje overneemt van Chase Carey en de nieuwe CEO van de sport wordt.

Domenicali, die eerder 23 jaar voor Ferrari werkte en van 2008 tot en met 2014 teambaas was van de Scuderia, komt over van Lamborghini, waar hij sinds 2016 CEO van was. Domenicali treedt in januari 2021 aan als CEO van de Formule 1. De huidige CEO, Chase Carey, doet een stap terug en neemt een rol als non-executive chairman op zich.

“Ik verheug me er enorm op me aan te sluiten bij de Formule 1-organisatie, want de Formule 1 is altijd onderdeel van mijn leven geweest”, zegt Domenicali, die ook na zijn tijd in de koningsklasse altijd nauw betrokken is gebleven bij de sport. “Ik verheug me erop weer in nauwer contact te staan met de teams, promotors, sponsoren en vele partners van de Formule 1.”

Lees ook: Voormalig Ferrari-teambaas Domenicali vervangt Carey per 2021 als F1-CEO

Dat Formule 1-eigenaar Liberty Media in Domenicali de juiste man voor de job heeft, daar twijfelt Liberty Media-CEO Greg Maffei niet aan: “Hij heeft een rijke geschiedenis in de Formule 1 en ook in de bredere autoindustrie, door zijn tijd bij Audi en Lamborghini.”

Voor de als CEO vertrekkende Carey heeft Maffei ondertussen niets dan lof. “Chase heeft een fenomenale job gedaan aan het roer van de Formule 1”, prijst hij Carey, die volgens hem een uitstekende organisatie heeft neergezet en de sport heeft geholpen een nieuw publiek te bereiken.

“Daarnaast is het hem gelukt voor het eerst een budget cap door te voeren, heeft hij een nieuw Concorde Verdrag rond gekregen en nieuwe technische regels voor 2022″, looft Maffei de verdiensten van Carey verder.

Carey zelf doet dus een stap opzij, maar noemt het ‘een eer’ om de Formule 1 te hebben mogen besturen. “Ik heb er vertrouwen in dat we een sterke organisatie hebben neergezet, waardoor de business op de lange termijn verder kan groeien. Ik zie er naar uit om bij de sport betrokken te blijven en Stefano te steunen nu hij het stuur overneemt.”

Lees ook: Stefano Domenicali: ‘Teambaas zijn van Ferrari slokt je helemaal op’