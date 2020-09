Geen paniek bij Verstappen na zevende plek in VT2: ‘We testen wat onderdelen’

Afgaande op de cijfers was het voor Max Verstappen een dag van gemengde gevoelens. Een derde en een zevende plek in de sessies, een flink gat naar Mercedes en ook nog de hete adem in zijn van Renault, McLaren en Racing Point in zijn nek.

De Nederlander zelf is zich bewust van die indruk maar tilt er nog niet al te zwaar aan. “We weten nou eenmaal dat deze baan voor ons niet het beste is”, aldus Verstappen tegen Sky Sports. “We hadden het veel beter kunnen doen”, zegt hij over zijn zevende plek in de tweede training. “Maar we testen wat dingen. Sommige onderdelen werken wel, andere pakten minder goed uit.”

Voorafgaand aan het weekend stelde Verstappen dat de derde plek het maximale resultaat voor dit weekend zou zijn. “Maar het wordt lastig om die podiumplek te veroveren. In de longruns lijken we competitief te zijn, we hebben in ieder geval nog wel wat werk te doen.”

Het gevaar komt in ieder geval ook uit de gele hoek: “Renault was heel sterk vandaag maar je weet niet waar de anderen morgen mee komen. We moeten eerst naar onszelf kijken, de juiste afstelling voor de downforce zien te vinden en zorgen dat we een stabiele auto hebben. Het gaat zeker spannend worden in de kwalificatie maar we zullen ons in de strijd mengen.”

