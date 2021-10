Valtteri Bottas wil zich na het behalen van de poleposition, na de gridstraf van Lewis Hamilton, voor de Grand Prix van Turkije niet bezighouden met het helpen van zijn teamgenoot. De Fin zegt zichzelf te willen focussen op zijn eigen race: “Dat is hoe het moet als je als eerste start.”

Bottas oogde sterk dit weekend, maar teamgenoot Hamilton leek toch iets extra’s te hebben ten opzichte van de Fin. In Q3 begon het nog goed voor Bottas, die de snelste tijd noteerde, maar Hamilton wist in zijn laatste run toch nog ruim een tiende te vinden om zo in principe naar de poleposition te rijden, al moet hij die vanwege de tien plaatsen gridstraf voor een nieuwe verbrandingsmotor aan zijn teamgenoot laten. Bottas is dan ook tevreden met het verloop van de kwalificatie op Istanbul Park.

“Het was een goede kwalificatie”, zegt Bottas. “Het waren geen gemakkelijke omstandigheden. Met name in Q1 was het soms op het randje met alle plassen water. Ook in Q3 waren enkele bochten nog wat nat. Ik had wat goede ronden, maar in de laatste ronde verloor ik wat tijd in de laatste sector. Ik begon wat meer onderstuur te krijgen. Maar op dat na was het een mooie ronde en ik heb ervan genoten.”

Dat Hamilton de snelste was zorgde ervoor dat hij de schade beperkt hield met zijn gridstraf. Hij zal nu vanaf de elfde plaats starten, maar zou met zijn pace naar voren moeten kunnen rijden. “Voor het team is alles volgens plan gegaan. Voor Lewis was dit de minimale gridstraf en ik start vanaf pole, dus het gaat een goede race worden”, aldus Bottas. Toch wil Bottas nog niet meteen denken aan het helpen van Hamilton, nu hij Max Verstappen, de titelrivaal van de Brit, achter zich heeft staan bij de start. “Ik focus me morgen gewoon op mijn eigen race, dat is hoe het moet als je als eerste start. Ik ga mijn best doen om een goede pace te rijden”, besluit hij.

Foto: BSR Agency