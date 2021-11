Valtteri Bottas is ‘niet helemaal tevreden’ met het verloop van zijn kwalificatie voor de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië. Hij wijst met name naar zijn gevoel in de auto als oorzaak van het grote gat naar Lewis Hamilton.

Terwijl Lewis Hamilton in de eerste vrije training direct oppermachtig leek, was Valtteri Bottas nog zoekende op het korte maar uitdagende Interlagos. Hij kwam in die training een halve seconde tekort op zijn teamgenoot en noteerde slechts de vierde tijd. Ook in de kwalificatie kwam Bottas niet helemaal uit de verf en moest hij regelmatig enkele tienden toegeven op Hamilton. In Q3 was hij met een 1:08.469 niet sneller dan in Q2 en kwam hij niet verder dan de derde plek op ruim een halve seconde van zijn teamgenoot. Dat is uiteraard een te groot gat, weet Bottas.

“De eerste vrije training was wat lastig”, zegt Bottas. “Ik voelde me met name in de eerste sector nog niet comfortabel. Dat werd wel wat beter in de kwalificatie, maar ik verloor nog steeds met name in bochten 1 en 2, en een beetje op het rechte stuk, tijd op Lewis. Ik ben dus niet helemaal tevreden”, aldus Bottas.

Bottas zal de sprintkwalificatie vanaf de derde plek aanvangen, maar kan bij de start wel proberen Max Verstappen te verschalken om Hamilton, die vijf plaatsen gridstraf heeft voor de race van zondag na een motorwissel, te helpen. “Het is nog steeds een goede uitgangspositie”, bekijkt Bottas het van de positieve kant. “Het ligt nog allemaal open. Hopelijk zien we veel actie in de eerste ronde”, besluit de Fin.