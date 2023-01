Valtteri Bottas is onder de indruk van teamgenoot Guanyu Zhou, die volgens hem in zijn debuutseizoen ‘niet echt op een fout te betrappen’ was. De Fin kan het goed vinden met zijn Chinese teamgenoot en vindt het mooi om zijn vooruitgang te volgen.

Alfa Romeo haalde met Bottas en Zhou twee nieuwe coureurs binnen na het vertrek van Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi. Bottas moest als de ervaren coureur het team leiden terwijl Zhou in zijn rookiejaar vooral aan de Formule 1 moest wennen. Daar is hij volgens Bottas goed in geslaagd.

“Zijn grootste kracht is dat hij niet echt op fouten te betrappen was”, zegt Bottas tegen Motorsport.com. “Dat is geen garantie voor een rookie. Dit is een sport waar het makkelijk is te veel en te hard te proberen en domme fouten te maken.”

Bottas vindt het daarom goed dat Zhou zichzelf ‘wat tijd heeft gegeven om te ontwikkelen’ en niet te gretig te worden. “Hij heeft stap voor stap vooruitgang geboekt, zowel in de kwalificatie als in de race.” Daarnaast ziet Bottas dat de technische kennis van Zhou beter is gewerden. “Hij krijgt steeds meer vertrouwen in het kiezen van de afstelling. Het is goed om die vooruitgang te zien.”

Na hun eerste jaar als teamgenoten stelt Bottas vast dat zij goed met elkaar overweg kunnen. “We kunnen goed samenwerken, dat is belangrijk voor een team dat vooruitgang probeert te boeken. Het helpt niet als je teamgenoten hebt die tegen elkaar crashen”, aldus de Fin.